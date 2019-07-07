女粉絲變人肉提款機　前尊尼仔高橋颯被爆騙情呃錢

現年21歲前尊尼事務所藝人高橋颯，近日被《週刊文春》揭發專向肯花錢的女粉絲埋手，欺騙女粉絲感情及金錢，聲名掃地。



髙橋諷於2011年加入尊尼事務所，是尊尼仔之一，為男團Sexy Zone伴舞，2017年他離開尊尼，同年7月與曾屬尊尼仔的羽生田舉武、岡本Kauan、川口優組成跳舞男團ANTIME。一名20多歲女粉絲向雜誌爆料，她於尊尼仔年代開始已是高橋的粉絲，並有私訊來往，2017年12月聖誕節期間，ANTIME在福岡演出，高橋於24號晚相約她在當地的酒店密會，又用甜言蜜語冧她，事後女粉絲向高橋颯送名牌、電子琴及生活用品等，8個月內在他身上花了300萬日圓（21萬港元）。不過，她其後發現高橋已有拍拖多年的女友，去年8月又因金錢發兩人生爭執，於是跟高橋反目，高橋颯反嘲諷她：「你自己個人滿足啫！」之後兩人斷絕來往，女粉絲後悔被高橋颯欺騙感情及金錢，於是公開同對方的私訊證明男方是騙子。



高橋颯參與的ANTIME去年暫停演出，並於今年5月解散，其後他加盟HORIPRO事務所，獲力捧安排明年1月舞台劇《死亡筆記THE MUSICAL》飾演L一角。