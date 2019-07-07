文雪兒拍劇呻攰！李璨琛大爆背後有洋葱

藝人李璨琛、文雪兒和周漢寧今日為電台劇集《星星的孩子》拍攝單元故事，圍繞自閉症青年，再次飾演社工角色的李璨琛，笑言想嘗試挑戰做周漢寧演的自閉症角色。文雪兒更指有同「兒子」一齊去特殊學校做探訪，觀察自閉症兒童及家長之間的互動：「劇入面我做周漢寧嘅媽咪，去探訪嘅時候發現啲家長承受好多壓力，面部表情都好擔憂，缺乏笑容，可能自覺愈嚟愈老，（仔女）冇一個光明嘅將來。」



李璨琛大爆拍攝期間有聽到文雪兒嗌攰，原來背後藏「洋葱」原因：「聽佢哋講去探訪有接觸真實個案，有家長因為長時間照顧患自閉症嘅小朋友，身心疲累之下搞到寒背，呢樣我都少留意。所以拍嘅時候佢都專登做番出嚟，平時唔會寒背而特登做出嚟係好攰。」



提到15個月大愛女李元元，李璨琛即慈父上身笑容滿面，搞笑話元元現時能自給自足，又會幫手做家務：「佢湊緊我，會抹吓嘢，依家仲會幫媽咪手做Model賣衫，唔使買奶粉、尿片，因為都有好多贊助，都慳唔少！（元元有嚟探班？）冇，驚佢搞搞震，佢唔怕陌生，係一個好奇BB，三唔識七嘅都會撩人講嘢，最鍾意同小朋友玩。（追多個等囡囡有個伴？）順其自然啦！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。