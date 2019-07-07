放煙花慶生勁大陣仗！金剛為女友學習浪漫

藝人金剛自同「國光女神」梁云菲（Nana）拍拖後，愛得相當高調，仲不時晒出二人甜蜜照，總之閃到大家眼都盲！聽日就係Nana嘅29歲生日，話晒第一次同女友過生日，金剛當然要花啲心思，令女友驚喜一浪接一浪！



繼送花同卡片後，金剛仲相約Nana嘅家人一齊慶祝兼放煙花，令女友有個難忘生日，難怪Nana冧爆表示：「謝謝我男人金剛，用心替我準備的一切，萬萬沒想到，務實的你，也開始學習我喜歡的浪漫了。看到煙火綻放時，我內心好澎湃，那是我的煙火，只為我而綻放的煙火啊！謝謝你用鮮花、煙火、特製的凱蒂貓生日蛋糕、以及這些氛圍，來讓我感受到你對我的疼愛。也很開心今年能與南國家人妙妙，一起慶生，生日倒數一天。」



除咗有咁多浪漫驚喜，金剛更準備咗個小型充氣水池，同女友一齊戲水，當中仲見到Nana喺水中跳舞，其中一張亦見到金剛揸住女友個「優質股」，嘩！真係夠晒Sweet呀！網民都話要跟金剛好好學習，冧掂女友！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。