林秀怡獻出第一次　為病母挑戰性感底線

藝人林秀怡及鍾晴於荃灣出席泳衣騷，引來不少粉絲到場「獵艷」。林秀怡服飾最保守，事後受訪時她主動向記者「道歉」：「對唔住，污染咗大家嘅眼睛。」記者讚她身材不算太差，她即謂：「你哋做善事，搞到我想喊。」



剛度過27歲生日的她獻出入行以來的「第一次」，難怪自嘲「老人行騷」。自爆115磅的她笑指自己「多肉」：「如果fit啲，好似其他拍檔咁『澎湃』，梗係唔介意除晒畀大家睇。其實今次我節食咗一日、特登戒澱粉質，我仲同男友講話陣間要食番餐勁嘅，佢就話節食咗一日咋喎。男友都有話嚟支持，但唔知暱埋咗喺邊度。」



她又坦言男友對自己「性感演出」頗有微言：「我咪同佢講做嘢啫。（係咪因為價錢收少咗，所以唔露咁多？）唔係呀，價錢好好。（係咪要還媽媽手術啲債，所以唔過份嘅工作都接？）係，今日已算性感底線。（經濟壓力鬆咗？）唔知，因為工作時多時少。」



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