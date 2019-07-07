首次合作擦晒火花　盧海鵬鬧爆游學修

藝人盧海鵬、游學修及盧巧音等，下午現身荃灣，宣傳ViuTV新劇《仇老爺爺》。戲中盧海鵬與游學修扮演兩爺孫，產生不少摩擦，然而戲外二人同樣試過擦出「火花」，盧海鵬自爆進劇不久，自己試過「拍枱唔撈」：「辛苦冇所謂，但起初唔慣，唔知佢哋想拍乜。試過瞓醒幾覺都未埋到位，20集點知拍到幾時？命都冇咁耐啦！嗰時我都未戒煙，食咗六十幾年，依家連煙都戒埋。」



在旁游學修即解畫：「好彩佢自爆！嗰時啱啱開咗工幾日，有日因為食完飯轉場景，打燈打得慢少少，鵬哥瞓咗一陣又以為自己瞓咗好耐，起身就好嬲。（點收科？）咪即刻roll機囉，我叫副導演去氹佢，好彩跟住嗰場戲係講我同佢鬧大交，好配合到情緒。」



對於游學修這位「孫仔」，盧海鵬表示：「佢今次做埋導演係辛苦嘅，總之鬧吓、溝通吓咁囉，試咪一定有。」他有笑言入行數十載，擔正男主角很有壓力：「唔擔正理佢死啦。」談到難忘事，盧海鵬難忘白琉外景去足1星期，除靚景外「乜都冇」，游學修補充：「鵬哥連巴士都唔搭，我租咗架車代步，佢跟住我去飛車，好犀利。」





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