李思欣同范振鋒學點維繫夫妻情

藝人范振鋒（阿范）和太太李思欣出席活動，提到阿范有份監製的新片《作家的謊言》上映，導演兼男主角張建聲與女友陳嘉莉第二度分手？阿范說：「我哋個群組完全冇提過，大家都太投入部戲。」思欣謂：「情侶之間都係分手復合，夫妻有時都會有好有唔好啦，我哋都努力學習中。」



遇上近月的社會問題，他坦言票房是有影響：「明白嘅，大家都冇心情去娛樂，但宣傳都會繼續做，不過，知道套戲口碑好，好多行內人睇咗都讚。（票房比預期差會唔會覺得可惜？）都會，我諗票房係比預期差咗一倍，但明白院商會揀西片上。」除上戲院可有其他方法？他表示都有計劃，待戲院落畫後會放在網上平台，亦會賣去外埠，開心是有幾個影展都邀請參展，包括加拿大和法國。問到時可會前往出席？他謂：「有都留畀導演同男女主角先，最多自己就買機票飛過去，自己對套戲都有信心嘅。」

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