想同男友潛水！麥明詩：可以做到互相守望

「十優港姐」麥明詩（Louisa）今日晒長腿出席活動，與小Model互動時烏身少露吸睛事業線。提到日前去日本沖繩玩潛水谷「心形胸」，她興奮透露此行成功考獲初級潛水牌：「一直都想考，由細到大都鍾意游水，今次撇甩屋企人用咗3日時間考潛水牌。（3日考到？）正常時間，個課程係睇你2日內潛咗幾多次，然後做埋佢啲技術要求，最後一日再上埋理論課。」



問到若追求者都是潛水愛好者會否加分？Louisa坦言會，又自爆有同前男友去潛水，可惜對方反感：「明白每人喜好唔同，但潛水拍拖都冇人睇到做啲咩。（你想做咩？）唔使擔心咁拖手，錫錫就爭少少，要吸住氧氣，不過真係可以做到互相守望。（想行水底婚禮？）化妝會擔心，但我知教練影相好靚，可能遲啲操弗啲搵佢影輯水底相，唔一定係婚紗相。」教練是否對的人？她笑話沒有起對方底：「唔知佢有冇家室，同埋佢成日喺沖繩，驚佢『潛水』就唔聽電話。」



Louisa續謂希望今年暑假再考高一級，完成睇海龜、鯊魚心願：「初級就係潛18米，再上就30米，依家淨係睇到珊瑚同啲細魚。（目標係？）一步步嚟，如果考到救人個牌都好型！保護到身邊嘅人係好事，可能就咁譜出一段姻緣，救個男人上嚟。（唔驚對方介意你勁過佢？）咁係佢自尊心問題，我就只要佢其他方面強就OK。」



另外，Louisa透露7月尾會孖馮盈盈同候選港姐出Trip去日本熊本，問到會否一齊着泳衣？她大叫：「千祈唔好，唔想比下去拉低佢哋，今年個個身材都好好。（教口才？）口才應對，我同馮盈盈回應負面新聞都有經驗，希望發掘到佢哋嘅真性情同可愛嘅一面。」



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