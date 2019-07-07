12月嫁焯皓！辛尉緊張到瞓唔着

歌手辛尉跟蘇姍現身新城電台。提到辛尉於2月時接受前港姐梁佩瑚的弟弟梁焯皓求婚，將於12月中擺酒設宴，問到籌備進度？她謂煩得開心：「估唔到咁多嘢搞，例如請人、小食，有好多細節傾緊。（老公有幫手？）佢話我話晒事，佢自己都多嘢做，決定咗會喺九龍區一間酒店搞，暫定筵開40幾圍，兄弟姊妹各8個，全部都唔係圈中人，冇伴郎、伴娘。」又自爆心情已經好緊張：「每晚臨瞓都諗起婚禮好多嘢，搞到瞓唔着。可能太緊張，加上皮膚狀況麻麻、唔想喺大日子好醜，自己又咁上下年紀，去做Facial就闖出禍敏感，但依家冇事。」問到可會邀請圈中人參加婚宴？她表示未確實，因為年底是藝人的搵錢黃金檔期。至於婚紗相方面，她透露說：「或者會喺8、10月喺香港影，出埠影冇時間。」



對於與蘇姍為歌唱節目擔任評判，辛尉坦言會對參加者好嚴格、有一定要求，例如音準、樂感：「睇吓佢哋有冇揀錯歌。（會叫朋友參加？）都會，依家多咗平台、渠道舉行歌唱比賽，可以畀大家滿足自己嘅興趣。」

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