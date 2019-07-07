某男子搭晒膊頭！張紋嘉男友曝光？

近期歌、視、舞台劇三線發展的歌手張紋嘉（Crystal），日前和好友鄧穎芝、樂隊野佬三位成員小胡、何兆基及Wilson及20多位圈外好友齊遊船河，身穿比堅尼的她大受在場男士歡迎，經常被男友人包圍。她接受電話訪問時，被問到搭住她膊頭的男子是否其「男友」？她說：「唔係呀，男友嗰日冇嚟，佢係我朋友嚟㗎咋。」問到會否擔心男友看見她和異性親近而呷醋？她坦言不擔心：「男友會明白，其實做藝人呢行都會拍親熱戲，我之前都會嬲男友會同啲女仔朋友太親密，但依然我唔會㗎啦。」



又說同Wilson相當老友，對方自動波做了她的攝影師，不停幫她影水着相：「因為啲浪好大，所以我自拍唔到，全程都係Wilson幫我影相，不過我要問佢攞返晒啲相，仲要佢delete晒啲種，唔畀佢留底。（點解？）因為怕佢keep住我啲相，會成日攞出嚟自己睇囉。」



Crystal被指身材多年不變，她則呻：「我肥咗呀，最瘦時只得98磅，依家成108磅，其實我有做負重運動keep住身形，不過都係好易肥。」又指現時的紫外線超強，只是曬了兩個鐘就變了又紅又痛的「燒豬」，幸好她在面上狂噴防曬免做「黑面神」，她說：「好在保得住塊臉，否則我拍緊嗰套劇就唔連戲。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

