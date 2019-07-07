有特別服務！楊卓欣做大眾女友送上門

首次參與寫真戰的模特兒楊卓欣（Cherry）個性開朗，有「嬌小王君馨」之稱的她笑起上來有腰果眼，三圍32C、23、35，寫真以「彼女育成」做主題，即是扮演讀者的女友，主要Sell甜蜜拍拖而並非只是露肉性感，不過造型上亦絕不求其，有校服、空姐、泡泡浴、日本女學生運動服及浴衣等，定能滿足宅男幻想。



Cherry直言願望是成為「港民女友」，因此於拍攝期間將攝影師化成男友，每個眼神、笑容都充滿愛，她說：「好多Fans都，好似睇住我大咁，至於性感程度，今次攝影師拿捏得好好，係我好喜歡嘅尺度，每一日影相都影得好開心，感覺就好似約咗男朋友出街。」講到其中一輯泡泡浴的相片，性感之餘亦不失童真，她表示背後其實也有趣事：「我個樣好似好輕鬆咁，但一路影啲泡一路散開，鏡頭背後係有工作人員不停用手整泡，再放上我重要部位度。」



講到宣傳殺着，Cherry大玩Gimmick，若在7月14日前訂購五本，她將送上「特別服務」，就是在15日身穿制服親自將寫真集送上門，跟Fans作近距離接觸及合照，訂購十本以上更會每本額外獲得其唇印。而有填詞經驗的Cherry更找來好友為相集作曲，自己填詞，希望讀者邊睇相邊聽歌，更投入這段純真戀愛。

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