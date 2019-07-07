謝霆鋒甄子丹旺角對峙　鳳姐投訴阻搵食

相隔約14年，「宇宙最強」甄子丹與謝霆鋒再結片緣。兩人近日密鑼緊鼓趕拍英皇新片《怒火》，早前拉隊到旺角砵蘭街唐樓取景，攝製隊出出入入搬運拍攝機器，引來大廈內的性工作者不滿，投訴他們「阻住開工」，不過小風波很快便告平息。身為男主角的子丹及霆鋒全程相當專注，劇情交代霆鋒在單位內監察外面情況，他埋位後絲毫未受影響，投入演出。



「風扇陣」降溫



日前兩人又埋身肉搏，拍攝一場霆鋒駕電單車追截子丹的戲份，期間霆鋒因應劇情需要，出手箍實子丹的頸，稍一不慎隨時發生意外，驚險程度令旁人睇到一額汗。身兼演員、監製及動作導演的子丹，埋位前不時與武術指導溝通，對所有細節都一絲不苟。由於近日天氣炎熱，身穿電單車車手服兼戴頭盔的霆鋒熱到大汗疊細汗，幸有劇組貼心安排「風扇陣」降溫，霆鋒之後自掏腰包買冰凍飲料「萬歲」，讓工作人員消暑，子丹則不停飲水解渴，他坦言：「太熱喇，進度唔多唔少都受影響，喺又熱、濕度又高嘅環境下開工都幾辛苦，惟有食多啲西瓜同涼粉囉。」



投契傾烹飪



談到再與霆鋒合作，子丹說：「對上一次已經係《龍虎門》，事隔多年覺得佢愈嚟愈有魅力，大家喺現場傾劇本之外，都有傾吓烹飪同健康。（今次有咩難忘場面？）好多都好難忘，事關今次係我同導演陳木勝相隔23年嘅合作，每次我哋喺現場鑽研劇本都好興奮，亦刺激到對方嘅創意。」

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