吳彥祖演得又「建」得　闖荷里活影劇皆掂

在美國出生及長大的吳彥祖，1997年回流香港擔任模特兒，後被導演楊凡睇中拍攝電影《美少年之戀》一炮而紅，先後拍下電影如《特警新人類》、《新紮師妹》系列等，2004年憑《新警察故事》奪台灣金馬獎最佳男配角。



2012年他開始攻入荷里活市場，拍攝電影《鐵拳無敵》、與女星保娜柏頓合演《魔獸爭霸：戰雄崛起》、與「新羅拉」雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）合演《盜墓者羅拉》等。由他主演、與馮德倫聯合監製和執導的美國功夫劇集《荒原》自2015年播出以來大受歡迎，至今已開拍至第三季。



本身大學建築系畢業的他，去年因在內地參加真人騷《漂亮的房子》設計圖書館「木蘭坊」，而入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎（RIBA International Prize 2018）。



另外，其太太Lisa S.早年擔任模特兒，並曾與2002年奧斯卡影帝艾哲倫保迪拍拖。現時於美國定居的她，專注策騎事業，今年更奪得馬術勳章。



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