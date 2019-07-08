西貢沙灘拍MV唔執垃圾　譚嘉儀認衰！

歌手譚嘉儀最近為劇集《白色強人》唱的插曲《Can You Hear》high爆，大獲好評。東網接到居於西貢泥涌石灘附近的讀者投訴，指早前目睹嘉儀到上址拍攝這歌MV，拍攝後石灘不同位置就出現多個大型鏡櫃，雖然日前幾個鏡櫃已搬走，但石灘還剩下一個未清理，附近仲有鏡片碎片，他認為保護環境人人有責。



日後多加留意



據知亦有人在社交網斥她嚴重破壞生態環境、欠公德心，更以「惡行」形容她，嘉儀回覆東網時說：「前幾日我知有呢件事，話我哋毀壞環境，導演知道後都有喺網上道歉講對唔住，承認係製作人員嘅疏忽，可能當日拍攝完因為落大雨，所以大家狼狽下唔小心遺漏咗啲道具冇執到，據我所知導演翌日已即刻搵人入去清理，我都想講聲唔好意思，我自己都好鍾意海洋，都唔希望破壞環境。」她表示會再將投訴轉告導演，相信導演絕對會再檢查清楚，如果有遺漏一定會清理，她說：「我都會代佢哋講日後會多加留意，尤其係拍外景一定會小心，呢個係責任問題。」



導演：會Check多次



嘉儀所屬的星夢唱片公關回覆：「其實當日唱片公司真係唔知佢哋拍完MV冇清理到，正常係導演組會負責晒，我哋都係見有人留言，即刻同導演講要處理件事，佢都有道歉仲即晚搵人入去處理，我哋都多謝有人公開事件，等我哋知道有咁嘅事發生，督促作製作組以後要小心處理事情。」得知現場還剩下一個鏡櫃，唱片公司指即再聯絡導演，導演表示明早會再搵人去double check：「可能眼大睇過龍，但佢話會再check多幾次。」



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