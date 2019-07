黑氣纏身變「勁廢」　梁競徽符碌反Cup冇閉翳

天有不測之風雲,人有霎時之符碌。無綫哥仔梁競徽就係最佳例子,今年六月之前,佢仲係網友眼中嘅「負皮王」、「擦鞋仔」,不過人衰行路打倒褪,人旺入定都可以變男神,今時今日嘅佢已經由地底泥變身人氣王。徽徽識感恩嘅話,好應該入紙紅館,喪唱《Sing Hallelujah to the Lord》!



得飯盒,撈唔撈?



睇吓梁競徽呢幾年嘅經歷,可以話黑過黑氣石。入行二十年,最大嘅成就只係攞咗TVB《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」同「最佳男配角」,其餘時間唔係一個月內撞兩次車,搞到盆骨扭曲手尾長,就係患咗「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」,簡稱「中漿病」嘅眼疾。就連着到靚一靚去飲,上天都玩到佢盡,搵個醉酒林盛斌捉住佢喪咀。個天咁樣玩人都得嘅,真係佛都有火!



仲未計網友瘋狂狙擊,列晒徽徽做代言宣傳嘅品牌清單,由藥房到信用卡,先搞罷買再發動剪卡潮,搞到徽徽雞毛鴨血,試過喺微博兩度留言:「整個八月都有空。」結果得到網友「熱心」回覆:「廿八蚊一個鐘做倉,制唔制?」、「冇人工,得飯盒,撈唔撈?」徽徽事後話唔係財困,但面對一大班匿喺網絡嘅Haters,佢都搞唔清係邊個搞佢後面。



不過,上帝關了一扇門,都開番一隻窗。就喺今年一月,原名梁烈唯嘅佢宣布正式改名「梁競徽」,被網友笑佢係「勁廢」,加上佢失驚無神自己挖番十年前喺電視城走廊被張繼聰無視單嘢出嚟講,畀人笑到面都黃,但英雄造時勢,時勢造競徽,佢改名半年左右已經轉運,仲登陸埋歐洲新聞節目!網友由誓要「收佢皮」,變到封徽徽做偶像, 唔使等到Amazing Summer,佢喺六月就已經「柒」翻身。



先唔講徽徽早排先喺陳小春手上,以十五萬元超筍價入咗三個電單車位,一睇就知行緊運!再講吖,佢同南非民權領袖曼德拉根本同一個Level,就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣,咁鮮明,咁出眾,簡直前途無可限量!



分身去遊行?



睇吓徽徽冇去遊行,但就被網友P圖惡搞話佢有,唔少人仲言之鑿鑿話喺龍頭、龍尾、龍中間都「捕獲」佢,另一批網友就去佢個微博同Ig留言話「好失望」,連立法會議員都信以為真! 情況就好似世界各地都有人實牙實齒,話喺80年代親眼睇過曼德拉嘅死訊同出殯片,但事實上,曼德拉冇死喺監獄,90年代仲做埋南非首位黑人總統。好明顯,同「曼德拉效應」一樣,「梁競徽效應」已經運作緊。



要數風雲人物,還看四両撥千斤嘅梁競徽,面對立心不良嘅惡搞,佢簡單一張白花圖加個合十Emoji,成功反Cup,轉危為機, 唔係行運係乜呀?快啲「Sing哈利路亞to the Lord」,不過記得搞清楚係Lord定係修例嗰個Law喎。