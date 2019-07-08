吳彥祖6歲囡囡靚樣曝光　虎爸護女拒集郵

44歲的吳彥祖（Daniel）近年參演不少荷里活電影如新版《盜墓者羅拉》，與名模太太Lisa S.於2010年結婚的他，自2013年女兒Raven出生後，由於不欲囡囡被追訪，他「虎爸」上身舉家移居美國生活，多年來Daniel對女兒十級保護，曾表示希望囡囡可以像羅拉般有意志力及毅力，又安排囡囡入讀美國的中文幼稚園學中文，免她步自己後塵做「中文盲」。多年來，除了BB階段，Daniel亦甚少晒父女照，謝絕囡囡樣貌曝光，連最近一家三口放假回港，兩公婆雖然亦在社交網透露返港探朋友，但囡囡依然「失蹤」，只分享夫婦與友人的合照，及Lisa拖着女兒手指的照片，原來兩母女齊齊美甲。



眼仔睩睩紮紮跳



不過，日前Daniel與妻女現身中環行街時，6歲的混血Raven終現「真面目」，女兒遺傳父母的高顏值，五官精緻加上混血外表，甚為可愛，與爸爸如同餅印般擁有大眼高鼻，見她全程由媽咪拖住，身穿裙仔的她比同齡小朋友更為高挑，表現活潑，不時眼仔睩睩紮紮跳，絕對是高質「混血萌娃」。至於Lisa雖已為人母，但晒長腿的她身形依然甚弗，素顏上陣仍不失名模風範。



怕囡囡熱親



於商場期間，有途人認出Daniel並上前要求合照，但見他耍手擰頭，還指着囡囡及太太，示意與家人一齊不方便拍照。之後他吩咐Lisa拖實女兒步往商場外等車，但等了一輪，由於天氣炎熱，愛女心切的他為免熱親囡囡，又折返商場內等候，當見到座駕駛至，才步出登車，他安頓妻女坐於後座後，自己才上車，極之細心。



對於囡囡愈大愈靚女，吳彥祖接受東網訪問時仍十分保護女兒，只說：「哈哈哈！我都係返嚟幾日啫！估唔到都影到！」



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