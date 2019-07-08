唔係《原力覺醒》！《亂世佳人》北美史上最賣座

漫威（Marvel）超級英雄賣座片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）最終能否打破《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）而成為北美史上最賣座電影，暫時仍是未知知數。最近，有網站24/7 Tempo就回顧多年來電影票房網站Box Office Mojo的所有電影於北美的總收入，並根據票價及通脹進行調整後得出100部北美史上最賣座電影的名單。



排北美史上最賣座電影頭位竟然係1939年的經典電影《亂世佳人》（Gone with the Wind），影片當年累積票房總收入為2億美元（約15.6億港元），而經過票價通脹調整後票房實收18.22億美元（約142億港元），認真厲害！而僅次於《亂》就係1977年上映的科幻經典《星球大戰》（Star Wars），影片當年收4.6億美元（約36億港元），但經過調整後實收16億美元（約124.8億港元）。而目前北美史上最賣座電影《原力覺醒》經調整後十大不入只能排第11位。至甄子丹參演的《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）亦榜上有名排第62位。



至於最賣座動畫並唔係彼思工作室的作品，而係1937年迪士尼的早期作品《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs）。而最賣座的占士邦電影則是1964年的《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）。





北美史上十大最賣座電影

1.《亂世佳人》（Gone with the Wind）（1939）

2.《星球大戰》（Star Wars） （1977）

3.《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music） （1965）

4.《E.T.外星人》（E.T.：The Extra-Terrestrial）（1982）

5.《鐵達尼號》（Titanic） （1997）

6.《十誡》（The Ten Commandments） （1956）

7.《大白鯊》（Jaws） （1975）

8.《齊瓦哥醫生》（Doctor Zhivago） （1965）

9.《驅魔人》（The Exorcist） （1973）

10.《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs） （1937）



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