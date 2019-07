唔係《原力覺醒》！《亂世佳人》北美史上最賣座

漫威(Marvel)超級英雄賣座片《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)最終能否打破《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)而成為北美史上最賣座電影,暫時仍是未知知數。最近,有網站24/7 Tempo就回顧多年來電影票房網站Box Office Mojo的所有電影於北美的總收入,並根據票價及通脹進行調整後得出100部北美史上最賣座電影的名單。



排北美史上最賣座電影頭位竟然係1939年的經典電影《亂世佳人》(Gone with the Wind),影片當年累積票房總收入為2億美元(約15.6億港元),而經過票價通脹調整後票房實收18.22億美元(約142億港元),認真厲害!而僅次於《亂》就係1977年上映的科幻經典《星球大戰》(Star Wars),影片當年收4.6億美元(約36億港元),但經過調整後實收16億美元(約124.8億港元)。而目前北美史上最賣座電影《原力覺醒》經調整後十大不入只能排第11位。至甄子丹參演的《俠盜一號:星球大戰外傳》(Rogue One: A Star Wars Story)亦榜上有名排第62位。



至於最賣座動畫並唔係彼思工作室的作品,而係1937年迪士尼的早期作品《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)。而最賣座的占士邦電影則是1964年的《鐵金剛大戰金手指》(Goldfinger)。





北美史上十大最賣座電影

1.《亂世佳人》(Gone with the Wind)(1939)

2.《星球大戰》(Star Wars) (1977)

3.《仙樂飄飄處處聞》(The Sound of Music) (1965)

4.《E.T.外星人》(E.T.:The Extra-Terrestrial)(1982)

5.《鐵達尼號》(Titanic) (1997)

6.《十誡》(The Ten Commandments) (1956)

7.《大白鯊》(Jaws) (1975)

8.《齊瓦哥醫生》(Doctor Zhivago) (1965)

9.《驅魔人》(The Exorcist) (1973)

10.《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs) (1937)



