歌手李鈺菲(Fiona)日前出席音樂平台舉辦的選拔賽總決賽活動,最終憑實力奪得銅獎,Fiona 表示:「參賽者都好有實力, 希望多啲類似嘅專業平台,令愛好唱歌同音樂嘅人盡情發揮,得到肯定外,相信友誼第一,比賽第二。」



而早前Fiona推出了第一首作品《Oh no Oh no 想我嗎?》,她表示最多謝的是父母及家人,近兩年不停出席活動及表演,與家人聚少離多,但他們仍然默默支持,坦言全靠他們的鼓勵令自己有信心面對難關,才會有有今次得獎的機會。



---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。