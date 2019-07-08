客串都可以好搶鏡　吳海昕爆喊戲獲讚

ViuTV劇集《教束》已大結局，獲大批網友激讚，被譽為近年最貼地及有社會意義的劇集，當中客串演出的女藝人吳海昕（Sofiee）亦獲讚演技出色，喊戲令人心痛！Sofiee今次只參與了拍攝一日半時間，頭一場便是跟主角劉俊謙的爆喊分手戲，劇中阿謙與拍拖七年的Sofiee因對將來沒有共識，忍痛決定分手，兩人相當專業，很快火速入戲，Sofiee的眼神既有嬲怒亦流露出不捨，她說：「開頭都幾大壓力，好在阿謙好專業，事前講咗好多戲入面背景畀我知，結果一、兩個Take就完成。（覺得自己同角色似唔似？）個角色係好理想、目標為本嘅女強人，我自己做演員就虛無飄渺，冇咩諗後果咁，開頭都驚做唔到個角色，但身邊朋友就幫到我參考，始終喺香港，女士就到30歲好似有警報咁，有生育壓力同埋其他生活上嘅壓力，結婚係感受到保障，拍嗰陣我都即興加咗句對白，我問佢同我一齊係咪好唔開心，我相信好多關係都係咁，拍咗好耐拖但冇問自己仲係咪愛對方。」她直言很喜歡此劇的劇本，尤其是一群學生的戲份，雖然自己沒有參與該部分，但自己超有感覺，也很開心劇集獲得觀眾認同。



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