生日有驚喜　楊洛婷孖老公遊巴塞遇小偷

自從女兒出世後，藝人楊洛婷多次飛甩樂隊Dear Jane主音老公黃天翱（Tim），與女兒親子旅行，但最近終於有機會到西班牙享受二人世界。雖然途中遇到小偷，但幸好她機警力保不失！



楊洛婷表示今次是她首度到西班牙，反而Tim曾到此一遊，認為太太會喜歡當地的風土人情：「我覺得當地色彩繽紛，而且都幾浪漫。我哋好耐冇二人世界，反而帶囡囡去過三次加拿大。今次計劃得好匆忙，只係去6日，去咗巴塞隆拿一個城巿，不過好Relax，主要係去玩同見識吓！」



生日出發有驚喜



雖然短短幾日，但也發生了不少難忘事。上機當日正是楊洛婷的生日，航空公司十分識做，升級兩人乘坐商務客位，令他倆非常驚喜，在機上舒舒服服睡足十小時，落機便把握時間去玩。不過在當地參觀時卻發生小插曲，楊洛婷險被小偷「光顧」，幸好她及時發現：「我從來未遇過小偷，今次都係第一次！嗰個景點好多人，估唔到當地扒手好猖獗，當時孭住個小手袋，突然發現有人拉開拉鏈，佢見到我發現咗就即時縮手，跟住扮冇事咁繼續喺附近行！我即刻將件事話畀當地導遊知，佢就幫我報警，最後拉咗個小偷。」她笑言其實身上現金不多，根本沒錢可偷：「我哋好趕，出發前冇暢錢，去到當地機場喺櫃員機攞咗100歐元出嚟，無論食、搭的士或者買嘢都係用信用卡，最後仲用剩咗10歐元。」



名師建築 嘆為觀止



楊洛婷認為西班牙很值得一遊，當地的建築富有特色，食物又美味，相較歐洲其他國家，沒有高高在上的感覺，比較貼地。她在巴塞隆拿參觀了當地著名建築師高第（Antoni Gaudi）的多個經典建築，包括興建了130多年仍未竣工的聖家大教堂（Sagrada Familia），坦言嘆為觀止：「真係起咗好耐，我聽講話2026年會起完。呢個教堂好出名，好多人排隊，但如果想排快啲，不妨畀多少少錢買貴飛排快隊。」此外，還有米拉之家（Casa Mila）與奎爾公園（Park Guell）等，也是高第的名作。



海鮮食到嘔



西班牙的海鮮享負盛名，嗜吃海鮮的兩夫婦今次大快朵頤，楊洛婷踢爆老公在旅程最後一日已經頂唔順：「佢話想食亞洲嘢，但我好想臨走再食多一次西班牙海鮮飯，搞到佢食到嘔。我哋又去咗La Boqueria Market買蠔食，即開即食，好食鮮！單係嗰個巿場就去咗三次喇。」



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