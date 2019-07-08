合作完有婚結？《漫》導演叫桂綸鎂咪走雞

日本溫馨電影《漫長的告別》導演中野量太，原來非常旺女星閃婚，他拍完《漫長的告別》後，片中女主角竹內結子與蒼井優今年先後閃婚，結子跟同門男星中林大樹結婚，蒼井優下嫁搞笑組合南海Candies的諧星山里亮太，難怪中野量太自誇為女星的月老。



日前，中野量太赴台宣傳他執導，山崎努、蒼井優、竹內結子主演的《漫長的告別》時，即恭喜蒼井優和竹內結子，他說：「首先恭喜她們結婚，演我上一部執導《幸福澡堂》的宮澤里惠拍完亦都閃婚，演我嘅電影就會結婚。」中野量太講笑話：「台灣嘅演員想結婚就快啲嚟搵我拍戲。」他最喜歡的台灣演員是桂綸鎂，當他得知對方還沒結婚，馬上說：「快啲嚟搵我拍戲啦。」



提到蒼井優在片中煮蛋包飯，他說：「蒼井優廚藝非常好，本來可以找料理老師做替身，但她堅持自己去買平底鍋練做蛋包飯，結果搞到差點肌腱炎。」



中野量太表示全片第一個確定的演員是蒼井優，並且讚口不絕：「佢係我一直想合作嘅女星，演技層次豐富、各種表情跟感情都很好，也因為是要演姊妹，就找了另一個完全不同類型的竹內結子；竹內結子漂亮迷人，演技也不輸給任何人。」他又大讚演罹患失智的山崎努不小心瀨屎在褲上的戲，演得很感人。



圖片說明

1001中野量太自誇是女星的月老。（中時電子報）



1002《漫長的告別》由山崎努（左二起）、蒼井優、竹內結子合演。

1003蒼井優早前與諧星山里亮太閃婚。

1004山崎努與蒼井優互鬥演技。

1005 竹內結子（左起）與蒼井優拍完《漫長的告別》後，便火速結婚。



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