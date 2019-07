藝人朱千雪上月底31歲生日,當日更宣布下嫁醫生男友Justin,雖然係待嫁新娘,但千雪都唔會有異性冇人性,反而爭取時間同閨蜜岑杏賢相聚!佢喺社交網上載幾張同岑杏賢喺愛爾蘭影嘅合照,留言話:「深夜分享閨蜜照!Tracy and Jen at Cliffs of Moher(莫赫懸崖)」相信啲相係早前岑杏賢去當地幫朱千雪同男友影婚照時影落,兩人喺靚景前擺出唔同甫士,大晒姊妹情!



