有份投資　惠利上節目宣傳妹妹網店捱轟

韓國女團Girl's Day成員惠利前日亮相tvN節目《驚人的星期六》，她在玩遊戲的環節l ，於板子寫上「Amaretto」的字眼，當其他嘉賓問「Amaretto」是甚麼意思時，申東燁就替惠利答：「係妹妹網站嘅名。」朴娜萊即說笑道：「唔係要畀廣告費咩？」惠利就指因為自己有份投資，所以想趁機在節目上宣傳，而節目播出後，網店的名字便登上熱搜第一位，引起關注。



惠利昨日在Instagram Story上載搜尋網站的截圖，祝賀胞妹網店登上熱搜冠軍，但不少網民就鬧爆惠利借節目宣傳：「節目係用嚟宣傳網店嘅地方咩？」、「宣傳得太明顯啦。」而惠利其後知道令網友不滿，已將Instagram Story刪除。



除了網店受到注目外，惠利的妹妹身份亦受到關注，她的胞妹李惠遴除了是網店老闆之外，亦是網店的模特兒，同家姐一樣靚女，身高亦一樣是1.67米，三年前曾考過空姐，但後來就轉行經營服裝店。



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