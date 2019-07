藝人胡杏兒日前喺網上宣布二仔李奕霖出世嘅喜訊,一家四口幸福滿瀉。呢日好姊姊姚子羚就去咗探杏兒同契仔,仲喺網上甫出同杏兒大仔Brendan嘅自拍。見子羚用APP幫自己同Brendan「化妝」,再加埋卡通人物頭箍賣萌,兩個仲齊齊嘟嘴,認真可愛!而Brendan被加上眼影同眼線後,亦相當嬌俏,但杏兒就留言話:「Eyeliner(眼線)😅👁」見佢加咗個滴汗嘅Emoji,似乎唔係好習慣見到阿仔變咗「阿女」,而子羚就搞笑回覆:「u can try to help him makeup 🤣(你可以試吓幫佢化妝!)」



