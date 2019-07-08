AKB峯岸南又爆醜聞　黐日版幣少洩親密照

日本女團AKB48的26歲老臣子成員峯岸南，多年來醜聞不斷。2013年曾因搭上男團EXILE成員白濱亞嵐共度春宵而剃頭認錯的她，今年4月又被拍到當街攬抱舞台演員細貝圭後，再夜會有「青汁王子」之稱的30歲企業家三崎優太。今日，雜誌《週刊新潮》再爆料峯岸南疑搭上當地虛擬貨幣名人KAZMAX(吉澤和真)，並公開兩人親蜜合照。



據知相片攝於去年夏天，峯岸南嘟嘴扮Cute與KAZMAX頭貼頭合照，狀甚親熱。據男方友人透露，KAZMAX透過其他虛擬貨幣炒家與峯岸南結織。當晚，一班炒定相約女藝人飲酒，峯岸南亦成座上客。而KAZMAX與「青汁王子」三崎優太十分老友，其友人又爆踢峯岸南拜金，每逢有米炒家或年青社長舉行酒局都隨傳隨到，不會理會對方金錢來源，兩杯到肚後更開放，不介意與同場男性拍攝親密照。



29歲的KAZMAX真名吉澤和真，兩年前靠炒賣Bitcoin（比特幣）起家，又在網上開班授徒，被封「日版幣少爺」，高峰時期自稱身家高達50億日圓。近日，他被爆疑似與反社會勢力有關連，並因涉恐嚇而遭刑事起訴。峯岸南所屬事務所回應，表示KAZMAX是朋友帶來飯局的朋友，又指相片拍攝當晚與對方首次見面，又謂之後已沒有見過對方。

