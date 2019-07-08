鍾意唱歌有遺傳？張崇基唔抗拒阿仔入行

歌手張崇基現身新城電台宣傳跟李紫昕8月中合演的音樂劇，受訪時主動提及最近被東網影到做「帶子洪郎」，湊仔卻掛住低頭篤電話一事，他直言：「係唔應該掛住撳電話，其實嗰日我帶完個仔去Studio學唱歌，冇揸車就行去搭叮叮。依家放暑假，佢又鍾意唱歌，而我又係歌唱老師，太太就叫我教吓佢唱玩吓。」會用爸爸還是老師身份教唱歌？他笑言好難分：「冇一個界定，但會當佢係一個普通學生教，唔會太嚴厲，主要畀佢接觸吓、玩吓，教識佢唱鍾意嘅歌，又唔係話要交功課，佢唱嗰陣我又會錄低佢。」



問到若兒子長大後話想做歌手會有何看法？崇基表示以後再算，不過會讓他自由發展：「如果佢真係鍾意音樂都冇所謂，但佢得7歲。（會阻止？）點阻呀？作為爸爸，而又對呢行業有認識係會幫佢添，仲會同佢分析難處。」他又指希望阿仔目前先讀好書，因為知識可以幫助思考，又爆兒子現階段無時無刻都掛住玩：「佢都好黐我，知要玩就會搵我。」



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