準港姐黃嘉雯認戀A貨雷神：旅行識嘅

港姐候選佳麗黃嘉雯（Carmaney）到大會指定髮型屋進行「變髮」，一頭長髮的她沒有大改變，她謂:「因為我啲頭髮好厚，所以髮型師幫我剪薄咗，冇染到顏色，因為之前剛染完。（滿意嗎？）滿意！簡單自然。」曾代表香港到東京參加2018國際中姐的她，答傳媒問題時都相當「老練」，問到被東網拍得與「A版雷神」拍拖，她又謂：「係呀！我畀佢知呢個名先，我哋拍咗一年多。（怕否影響選情？）拍拖好正常啫！(佢摸大髀喎！)角度問題啫！佢好支持我選美。（會否叫身邊啲朋友投妳票？）佢鍾意啦！（點識？）旅行識嘅，大家有共同朋友，我本身有朋友喺德國住，佢係德國人，我探朋友時同佢認識，佢依家喺香港做嘢，但佢喺圈外人，大家畀啲空間佢啦！(佢係咪你結婚對象？）我每次拍拖都係咁諗。（入咗圍多咗信心？）一定全力以赴，做到最好，呢句嘢係由心而發。」





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