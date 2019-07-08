煞科後改變人生！蕭正楠林夏薇大爆靈異事件

藝人蕭正楠（阿蕭）、林夏薇（薇薇）、劉佩玥及張頴康等，下午到將軍澳一所小學，宣傳無綫新劇《十二傳說》，與小學生齊玩遊戲，場面熱鬧。



阿蕭與薇薇事後齊齊受訪，談到兩年前拍竣《十》劇後，二人面對「人生轉變」，阿蕭笑謂：「拍完我飛去結婚，薇薇咪『退休』囉！其實我哋拍完《公公出官》之後好想再合作嘅，本來薇薇唔拍喇，後嚟都接咗。」記者打趣阿蕭吸引力大過她老公，薇薇即笑答：「我鍾意個劇本咋，其實我都冇話唔做，一直都有商演同活動，依家簽咗邵氏自由度大啲，可以留多啲時間陪屋企人。」



今次題材牽涉靈異事件，問到二人拍攝時的「難忘經歷」，他們不約而同謂：「去咗達德學校拍外景，真係感覺到啲寒意，攝錄機屏幕突然之間冇咗信號！而新娘潭外景時，嚟探班嘅前輩杜燕歌跣一跣受傷，休息咗3個幾月，老人家真係唔跌得！」二人又表示拍攝期間先後病倒失聲，惟有頂硬上，問到薇薇有份參演的《衝鋒隊2019》暫停拍攝後何時再復工，她表示正在等通知。



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