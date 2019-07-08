同HAHA去產檢　Star決定本月催生誕第三胎

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的39歲男星HAHA與35歲的歌手太太Star於2012結婚，育有兩子的二人一直十分恩愛，是圈中的模範夫婦，而二人於去年12月底宣布將再榮升父母的喜訊，預產期是今個月。Star近日在Instagram上載以一身粉紅Look與老公HAHA一齊去做產檢後的照片，並透露已決定今胎用誘導分娩的方式催生。



Star表示和HAHA去完最後一次產檢之後，喝了最近流行的黑糖珍珠奶茶，又指肚裏的Song （乳名）就同爸爸媽媽一樣喜歡吃甜食，喝了飲茶和西班牙油條之後開心到不斷踢腳，她又指已經決定今胎選擇誘導分娩：「因為醫院在江南，如果剛好遇上上班或下班的繁忙時間，即使用了鎮痛劑，我也擔心要在江邊北路上與Song見面，因為這些擔心，根據上兩次的經驗，我是生得比較快的產母，現在真的離生產不遠了，好緊張。」



而Star又指最近為了迎接Song，正努力只想好的東西和擁有一顆漂亮的心，而急不及待想見到Song的她亦開始準備BB的用品，又笑指潮流換得很快，已和兩年前生二仔Soul時的嬰兒用品不同。

