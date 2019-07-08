舊愛湯怡幫手宣傳　洪卓立咁樣回應

歌手洪卓立（Ken）到電台宣傳新歌《鬚根》，當剃鬚是一個儀式的他，自爆不用開工時會懶得打理樣子，曾經試過最長3星期冇剃鬚：「嗰次係因為要影襯番隻碟嘅Image先留，我又唔係好多時間冇嘢做，但要見人嘅話就要靚仔樣，剃鬚尊重自己。（失戀嗰時都唔剃？）匿喺屋企就冇剃，但唔長時間。」前度有幫手剃鬚增添情趣？他笑言：「好少咁做，都係自己嚟快啲。」



講到MV中有剃鬚鏡頭，Ken大爆好緊張，因為要一Take過：「所以要Confirm好晒啲嘢先拍。」不過都不夠昨日（7日）緊張，今朝開賣首個售票個人演唱會《洪卓立 回到最愛的那天 演唱會》，他興奮謂：「託賴已經賣出8、9成，話晒都係第一次開騷都會緊張、忐忑不安，都有用自己Account入去Check售票情況，之後收到高層電話恭喜我賣咗過千張，就放鬆晒，都有叫朋友支持，屋企人就留咗飛。（周身飛債？）要處理，因為啲飛有限。」問到會否加場？他肯定謂不會：「場地有限，下年先去大啲場地。（預演紅館？）希望，但唔心急，想做隻隻歌都會大合唱嘅紅館騷。」



講到前女友湯怡於IG Story有幫手宣傳，問到會否邀請對方睇騷？Ken坦言會邀請，並說：「公司上下嘅人都會邀請。」再扯開話題指關智斌都有份於IG出Post宣傳：「有留言同佢講I Love You。（咁湯怡呢？）佢個嗰係Story冇得留言，講Thank You，唔係點呀？如果佢有戲上映我都會幫佢宣傳。」Ken大賣關子指個唱會有神秘嘉賓，亦透露有Part是舊歌點唱：「之前唔夠膽做，但有好多Fans都想聽番我第一隻碟啲Side Track，今次自己騷自己揸旗，有信心唱未唱過嘅。」



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