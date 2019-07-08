全靠五月天！楊祐寧張鈞甯「愛得纏綿」

台灣天團五月天邀請型男楊祐寧、美女張鈞甯合作，私交甚篤的他們，在絕佳默契自然不在話下，將劇情演繹得淋漓盡致，鏡頭前是情意綿綿的情侶，鏡頭外則是互相打鬧的「好兄弟」，兩人上演一場「瘋狂世界」。



楊祐寧、張鈞甯飾演一對因為五月天而相識、相戀的情人，然而有天「五月天」突然消失，女孩也消失在男孩的生命中，沒有了五月天的兩人故事就會重新改寫。為了找回生命中的最愛，楊祐寧進行尋找「五月天」的重大任務，游說開便當店的瑪莎、成為麵包冠軍師傅的石頭、開樂器行的冠佑、擔任律師助理的怪獸、畫家阿信，漸漸地把五人找回，重拾樂器和咪，一點一滴地拼湊完整的「瘋狂世界」，張鈞甯再度回到現實生活裏，回到與楊祐寧初相遇的唱片行。



兩人很多沒拍攝MV，一接到五月天邀約，便排除萬難跟劇組告假擠出時間，張鈞甯甚至得一結束拍攝就直奔機場搭機，身為五迷的兩人，直稱「五月天是我們的青春」，透過MV拍攝勾起青春回憶，兩人忍不住邊拍邊唱，把片場當作大型KTV，楊祐寧最後唱到沙啞，笑說：「五月天把我的喉嚨還給我！」



劇中為了找回女友張鈞甯，楊祐寧使出渾身解數「綁架」五月天，以金錢引誘冠佑拿起鼓棒，五花大綁怪獸，甚至是從後頭蓋布袋，捉走阿信，讓楊祐寧開心地說：「已經好久沒有拍MV了，過了可以被人家找來拍MV的年紀了，在MV裏綁架五月天，好爽！」其實演出過程中，他還先小心翼翼地和怪獸、阿信對戲，怪獸和阿信紛紛要他「來真的」，為此怪獸從頭到尾綑綁了20次，第一次被蓋布袋的阿信則笑說：「從沒想到有一天會被蓋布袋，不過因為是楊祐寧蓋的所以就算了！」

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