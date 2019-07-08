原來唔係祖兒！楊政龍被爆戀27歲網紅

早前傳出樂壇天后容祖兒秘撻英皇集團主席楊受成33歲細仔楊政龍（Alex），不過祖兒已經作出否認，今日就有消息指Alex其實已經有女朋友，對方仲係網紅黃子菲（Ava），兩人近日仲同一班朋友飛到新加坡旅行，尋日Alex就喺社交網上載一張身處新加坡酒店泳池嘅相，裸露上身嘅佢被大讚身形Fit，不過佢就冇透露同邊個同行。而佢哋同行嘅朋友當中，有人上載大合照，一張見到Ava翹住Alex手臂，另一張就係Alex用雙手攬住Ava，兩人似乎熱戀中。其實佢哋朋友亦曾上載有兩人同場嘅大合照，當時兩人並肩而坐。



而Ava今日就喺限時動態上載一個心碎圖案嘅動畫，未知有何含意。翻查Ava嘅社交網，今年27歲嘅佢樣靚身材正，經常晒身材，當中不乏性感比堅尼相，同埋Ava雖然年紀輕輕，但19歲時同一名大律師結婚，可惜兩年後離婚，不過失婚嘅佢明顯不愁寂寞，依家仲爆出新戀情。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

