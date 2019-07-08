黃翠如調理身體　蕭正楠想BB出世就識行

藝人黃翠如出席活動，講到是否飲滴雞精補身？她說：「品牌商好好，送咗好多滴雞精畀我，C君同佢女友，個個嚟我屋企都有飲，陸永老婆都係。（個個都準備造人？）係調理身體，尤其我身子弱。」準備造人？她謂：「我嚟緊仲要拍節目，邊補邊拍節目就真。（唔心急？）老公（蕭正楠）話想搵個BB一出世就識照顧自己，識行識走。不過佢係好有愛心，比我更有愛心，佢可以同C君隻貓玩幾個鐘。（覺得老公適合做爸爸？）肯定適合養貓同狗，我屋企隻狗仔去完廁所佢會幫佢清潔。（你呢？）我唔會㗎，我隻狗係好黐佢，我懷疑隻狗係HeHe，但有閹嘅。（即曹永廉？）咁阿廉應該冇閹喎。」



她表示今次順道為好友C君牟福利，因他年底結婚為他向店舖爭取優惠，事關她會是他婚禮唯一的「女」兄弟，因她不想穿裙和高跟鞋，而C君稱打算給他們買名牌禮服，但她就拒絕說：「我話咪嘥錢啦，等我幫手搵，去深水埗搵咪得囉。」似做C君的婚禮統籌？翠如謂：「又唔算，C君自己都負責搵好多嘢，我只係小幫忙。」她亦稱不少人向她查詢那個海外地方簽字方便，而香港又認可，不過最後C君都是決定在香港搞婚禮。

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