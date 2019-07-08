《白色強人》劇透：唐明出手幫病重洛雯

第二十一集 (07/08)

秉光（韋家雄飾）的太太血壓異常，逸滔（郭晉安飾）爭分奪秒完成手術，惟最終仍宣告腦幹死亡……特首郭逸材（吳瑞庭飾）要於醫改委員會加入唐明（馬國明飾）一員，逸滔懷疑逸材與唐明交情非淺，着康橋（朱智賢飾）幫忙探查；與此同時，逸材接見唐明。洛雯（李佳芯飾）病情愈見嚴重，唐明主動伸出援手，惟洛雯只叫他保守秘密。十四歲少女因下腹疼痛求診，蘇怡（唐詩詠飾）懷疑她曾接受墮胎手術。商業大廈發生槍擊案，有精神失常的營業員槍傷上司，還在辦公室脅持其他多名人質，蘇怡、洛雯、懷德奉命到場搶救槍傷人質。



第二十二集 (07/09)

逸滔試探唐明加入醫改委會員的意向，唐明婉拒再牽涉醫改方案之中。槍擊案現場，懷德與疑犯徐子高曾有一面之緣，成功勸服子高讓傷者送往明成北救治。康橋要拍攝明成北救人特寫，蘇怡反感。國棟（鄭子誠飾）向銘章（張達倫飾）表明，落實醫改後將向醫發局開刀；海生（陳榮峻飾）則向國棟提出另一項大膽方案……秉光的太太情況反覆，秉光終忍痛作出決定。明成北要同時為三位病人進行器官移植的聯合手術，唐明竟讓拋下手術刀已久的仲學參與，眾人對唐明的決定感到驚訝……



第二十三集 (07/10)

唐明、仲學、洛雯等合力進行器官移植的聯合手術，靄寧（張曦雯飾）擔心仲學（姜大偉飾）體力不繼，惟仲學堅持完成手術，終於打贏漂亮一仗。另邊廂，洛雯手術途中再有異樣……洛雯證實心臟腫瘤復發，唐明自薦為洛雯主診，洛雯終向蘇怡、靄寧坦白病情。逸滔從學祈口中得知海生要廢除明成北急症室一事，氣極向國棟施壓煞停醫改方案，國棟亦威脅要拉逸滔落台，二人不歡而散。此時，銘章將一份關於國棟的醜聞黑材料交予康橋，逸滔、康橋決定放手一博……



第二十四集 (07/11)

國棟醜聞曝光，特首帶同國棟向公眾交代，平息風波。逸滔終與榮業同一陣線，更提出倒戈醫改方案的最後籌碼……洛雯心臟腫瘤切除手術難度極高，唐明、逸滔決定冒險採用香港醫學界從無案例的手術方案。唐明、懷德積極為手術練習，銘章卻於術前公開洛雯的手術方案，還邀請大批學者到明成北觀摩。逸滔、唐明不悅，只好在明成北會議室直播手術過程。唐明分秒必爭為洛雯清除腫瘤，手術途中洛雯出現血管栓塞，逸滔即時趕入手術室協助唐明。



第二十五集(大結局) (07/12)

洛雯手術成功，逸滔向唐明提議接任明成北院長，唐明方知醫改方案已經變質。逸滔着康橋發佈網上輿論，揭發醫改真相。另方面，唐明要求特首運用權力剔走醫改議案。國棟提前向明成北急症室開刀，急症室上下惶恐不安。此時，多名來自嚴重車禍的傷者要送往明成北搶救，湛琛、蘇怡不依程序收症。立法會對表決醫改作出最後角力，唐明忽然列席發言……三年後，洛雯擔當無國界醫生，一日，大批持槍軍人衝入救護營地……

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