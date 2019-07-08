金曲獎得主孫盛希與交往7年男友分手

台灣金曲獎最佳國語專輯得主孫盛希，驚傳和交往7年的高爾夫球教練男友分手，不過在她得獎後，男友還是有傳訊息大讚她金曲紅氈的禮服很美，她也透露其實前年二人已分開過一次，她說：「時間的難關，大家的難關沒有過。」也說短時間內應該不會復合，因為2人都想清楚了。



孫盛希談到其實在金曲公布入圍之前就分手了，她覺得很遺憾，在重要的金曲獎時刻，沒有機會能一起分享喜悅。又說到兩人交往7年，和平分手，對方是大她2歲的高爾夫球教練S先生，她說：「我們是很適合的兩個人，但走到最終卻是不合，就像我的歌曲裏面有一首《自然凋謝》，那個難關沒有過。」



孫盛希說：「一開始分手的時候，我其實不敢相信，感覺真的分不了，到一個月的時候，我覺得好像可以更專心在工作，到再往後面一點，接近入圍金曲獎的時候，我會覺得他的位置很重要，我心裏面有一部分是空的。」



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