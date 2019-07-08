譚嘉儀被投訴！林穎彤唔會做垃圾蟲

歌手林穎彤（Bella）為電台活動到中學獻唱，並透露快將推出新歌、稍後會拍MV，問到可有留意同門歌手譚嘉儀被爆料投訴去石灘拍完MV遺留鏡櫃道具，破壞生態環境？Bella坦言都有睇到報道，更出面為對方護航：「記得佢講過當日拍攝經歷咗四季咁，可能一時間幕後製作人執漏，通常拍MV完成咗自己部分就會走，將啲嘢交畀工作人員，咁就冇留意到，大家都冇心嘅，希望當時人、投訴人唔好嬲，都知即刻有工作人員去處理番，導演都有寫一篇道歉文。（你之後拍個嗰MV都係同一個導演？）係。（會唔會執晒啲嘢先走？）我哋會留意，星夢上下都會留心，唔會做垃圾蟲，我哋都唔係有心，大家唔好嬲啦！」



Bella表示特意來鼓勵同學們積極參與公開比賽壯膽：「細個媽咪成日迫我參加歌唱比賽，當時好驚會喊晒，但依家諗番其實係訓練到膽量。」又謂私下最愛看勵志書：「喺情緒化、迷失嘅時候睇會幫到啟發思想，啲人生道理可以運動喺日常生活之中，遇到啲金句都會記低佢，有時會Post喺社交平台分享。」

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