《好日子》劇透：慧晶爆被侵犯真相

第十一集 (07/08)

慧晶（陳煒飾）因錯認學生而鬧出風波，該學生被嚇得大驚。萬基（黃智賢飾）苦勸慧晶，希望她能做好老師的本分。萬碩（張達倫飾）因露娜（車婉婉飾）懷孕而感苦惱，他約萬基往士多喝酒。萬基及後因事走開，時慧晶來到要向喝醉的萬碩套取口風，萬碩重提當年中秋一事……萬碩替露娜回村校收拾東西，發現有人留言恐嚇慧晶，而他們竟是……億章與萬碩父子和好，他決定退出村長競選，欲於原居民代表討論大會中宣布退選。慧晶約萬碩與萬基在涼亭見面，萬碩打算坦承當年過錯……



第十二集 (07/09)

慧晶向萬基、萬碩道出當年被侵犯的真相，原來她已得悉一切。億章（李國麟飾）本向村民宣布退選，但他不忍萬水（古明華飾）當選村長而收回成命，怎料……億章與萬碩的醜事張揚，遭村民唾棄，萬碩幸得露娜支持。萬水與村民在士多舉行麻將大賽，齊珈（簡淑兒飾）路過時難忍他嘲諷億章，責罵萬水後險被他打，幸仟寶（翟威廉飾）趕至制止，還痛擊萬水。仟寶斥責齊珈衝動惹禍，他更怪自己出手傷人，後得萬基慰解。麗冰（蘇恩磁飾）多年來得億宇幫助，但得知被他欺騙後，決意辭去廟祝一職。



第十三集 (07/10)

齊珈、豎佳跟蹤仟寶與楊沖，聽到仟寶託楊沖代他向齊珈拒愛，並得悉仟寶有暴力傾向。萬水利誘慧晶替他助選，慧晶利用乒乓球隊為萬水宣傳，萬基欲勸無從。億章一家遭村民排擠，萬碩感連累家人。億章託露娜帶如玉（黃淑儀飾）等家人赴澳洲視察，有意移民澳洲，萬碩卻發現億章仍暗中為村民服務。淑秋（李楓飾）因感錯怪萬基而避居大嶼山，萬碩欲代萬基勸她回村，不果，更不慎撞傷腰部。萬基替萬碩塗藥酒，二人憶起億章原是跌打師傅，萬碩想到法子幫助億章。



第十四集 (07/11)

慧晶重遇已升職為副校長的毛主任，得悉兩校的乒乓球隊將於比賽中對壘。慧晶使計激發其乒乓球隊四虎的鬥志，萬基卻不認同她的所為……齊珈得悉仟寶被暫時撤銷會計執照，忙從澳洲返港，結果讓萬基得知此事。萬基趁機勸仟寶做回喜歡的事情，希望他重當拳手。齊珈往仟寶的拳館找教練學拳，欲引起仟寶的注意，並設法勸仟寶重上擂台。齊珈偶然得悉教練原來對仟寶動心，遂跟蹤教練欲找證據；她打算向仟寶示警，卻因病倒而託楊沖代勞……



第十五集 (07/12)

萬水讓麗冰（蘇恩磁飾）輕易通過天后廟經營權的投標初選，原來他寄望四虎能勝出校際比賽，欲藉此出風頭。四虎受萬水利誘而設法爭勝，成功晉級，萬基卻為此辭職。萬水此時向慧晶坦白，原來他另有圖謀……萬碩、豎佳（朱敏瀚飾）暗中為億章籌備重開跌打館，但億章發現後毫不領情。萬碩不肯將酒樓賣掉，億章往酒樓質問萬碩，事情愈鬧愈大……仟寶向楊沖表白，楊沖因不忍齊珈難過而拒愛，齊珈及後卻祝福楊沖。麗冰再往面試，時億章趕至要否決其投標資格……

