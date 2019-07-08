否認同張景淳拍拖　呂慧儀：冇喺屋企過夜！

藝人呂慧儀（阿蟹）與張景淳在《愛．回家之開心速遞》的「龔水CP」深受觀眾喜愛，今日有指兩人戲假情真，兩人拖手睇戲兼同車返回阿蟹的寓所。今日阿蟹拍完《愛．回家》後接受訪問，問到是否跟張景淳拍拖？她否認：「唔係拍拖，我同我老闆（兒子）拍拖。（話張景淳喺你屋企過夜？）冇過夜。我嘅生活就係《愛．回家》同湊仔，《愛．回家》嘅人就係我家人。我同佢嘅龔水CP好受觀眾喜愛我好感恩，慶幸有咁好工作畀我。」



冇時間拍拖



問到有否發展機會？她說：「唔會諗拍拖，我冇時間，工作為重。（見面會尷尬？）唔會，我哋大家開工經常會一齊食飯同傾偈。（今次得兩個人？）我哋兩個熟啲，我哋啲對手戲多。（避忌唔出街？）我哋都冇時間一齊出街，都係工作前前後後。（話你哋兩個拖手？）拖乜手？邊有！我都好多謝大家關心我嘅感情狀況，等我照顧好工作同家庭先。」



囝囝鍾意《愛．回家》



將來拍拖要過囝囝關？她說：「如果我將來拍拖當然要，佢係我生命最重要一部分。（佢鍾意鍾意龔燁？）佢鍾意所有《愛．回家》嘅演員，佢有睇我同龔燁，白色情人節嗰集佢睇完嬲咗。感情事大家唔好諗咁多，我都未諗，你哋就諗咗先。」



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