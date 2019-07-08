Dear Jane下月開騷　準備翻唱少女歌

樂隊Dear Jane、鄭俊弘、林穎彤及洪嘉豪現身中學為電台聲演書目活動，其中Dear Jane擔任活動大使，主音Tim坦言現時較少睇書，但自從有愛囡Tanya之後，他笑言每晚Bed Time Story起碼都要讀4、5本故事書：「佢好鍾意睇書，有時凌晨起身，佢第一時間要嘅唔係奶而係書。（你最叻扮咩角色？）唔使點扮，佢自己識，好鍾意豬同狗，幾得意。」



講到今次四子有幫手拍攝宣傳短片，每人亦有負責聲演一部分書目，成員Howie表示聲演書目比起唱歌難：「因為啲字係書面語，要翻譯做口語化就難，平時歌詞都係照字唱。」成員Jackal就話最近愛上沖咖啡，所以都有去搵相關書籍培養興趣。



8月頭將開騷的四子表示正緊密排練，並透露會翻唱其他女歌手的少女味歌，Tim笑謂私下練唱都覺得好爆笑，因為從未將少女一面曝光過，Howie則抵死笑話會將歌曲改編剛陽版本。



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