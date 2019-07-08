首次任導師　李幸倪助港版羅拉秘密練兵

歌手李幸倪（Gin Lee）在7月19日推出國語專輯《浮世繪》，儘管她正忙於籌備宣傳工作，也不忘為有「港版羅拉」之稱的朱芊珮（小朱）比賽擔任導師。近日小朱獲邀參加了內地一個大型歌唱節目，為了在比賽取得佳績，小朱秘密練兵，更找來唱功無庸置疑的Gin親自教授歌唱技巧 !



當Gin知道有機會當小朱的歌唱導師，Gin說：「這是我第一次擔任導師，都覺得很開心，因為學習多年的聲樂技巧終於大派用場。跟小朱相處一陣子後，發覺她有基本的音樂底子，也有不錯的領悟力。希望我的指導能夠幫小朱在音樂上有更大的進步，在比賽中取得好成績。」



日前，Gin特地到廣州錄音室，親自傳授歌唱技巧給小朱。聽罷小朱的演唱後，Gin給予不少專業意見，更即場示範，非常認真。Gin表示：「我覺得教人唱歌和自己唱歌是完全不同的事，對於我而言這次也是一個很好的自我增值經驗。」見到小朱積極備戰，更主動向Gin取經，問到小朱有沒有想過在比賽勝出？她回應道：「每天工作的時候，都會不經意在車上唱歌，那就是我的小型舞台吧。但說到要在大型舞台對着觀眾獻唱，始終會有點膽怯的，所以這次比賽，我想去汲取經驗見識一下。」



雖然小朱沒有太大奪冠的信心，但是有Gin傳授功力，的確為小朱打下一支大大的強心針。小朱坦言：「我對音樂沒有甚麼特定的喜好，搖滾、情歌到R&B等全都聽，尤其鍾情於聽Gin的歌曲。因為Gin唱歌時非常有感染力，很能感動到我，所以知道這次可以從她身上偷偷師，感到非常幸運，本身沒甚麼信心的我也頓時安心不少。」





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