同馬國明欠啲咩？唐詩詠：係錢呀！

藝人馬國明、唐詩詠及黃翠如為綜藝節目《Do姐有問題》擔任嘉賓，提到觀眾期望馬國明及詩詠成為真實情侶，問翠如是否願意做兩人的媒人？身為詩詠好姊妹的翠如笑言：「佢哋兩個好襯，我知道佢哋欠啲乜，係欠一個約會，一陣收工我會約佢哋食飯，佢哋都可以一起去聽蕭正楠同曹永廉嘅演唱會，佢哋會喺台上面祝福你哋兩個。總之佢開心我就開心。」之後詩詠笑指知道她跟馬國明欠甚麼：「我哋係欠錢，大家可以搵我哋情侶檔登台同拍家庭用品、情侶用品嘅廣告。」



最近馬國明與詩詠最近頻頻情侶檔示人，馬國明笑言今晚的拍檔其實是黃智雯：「原本我對呢個遊戲冇信心，但見到對手係翠如就放心喇，翠如咁大膽同Do姐（鄭裕玲）撞衫，佢一定會整死你。」其後翠如又爆料指馬國明與詩詠都有意旅行，她建議二人同行，詩詠坦言：「我哋搞緊一個鐵馬（《鐵馬尋橋》）家族旅行！（大家都一雙一對，你哋湊一對同房？）馬國明好有錢，可以負擔兩間房！」



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