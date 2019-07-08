風頭躉惹妒忌！霍思燕心痛6歲嗯哼返學捱打

6歲的嗯哼是大陸女星霍思燕和與男星杜平的寶貝仔，由於生得精靈可愛，在與父母亮相的節目《爸爸回來了》、《爸爸去哪兒》及《媽媽是超人》中有超萌表現，火速升呢為最紅星二代，不過受觀眾萬千寵愛背後，嗯哼卻慘成同學的「眼中釘」！日前霍思燕亮相內地節目，爆出兒子在學校遭斯凌，多次被同學拳打腳踢，她說：「嗯哼回到家會跟我說被誰誰誰打了，這種情況已經不是一、兩次了。」



考慮轉校



主持問她可覺得心痛？她直認：「當時想跟兒子說『打回去』，這三個字已經到嘴邊，但我又咽回去了，因為打不能解決太大的問題。」她補充指擔心教育孩子直接「還拖」，會讓打架事件變得更嚴重，所以打算先跟老師傾談，讓老師多留意，若情況沒有改善，可能幫兒子換新環境，她苦笑說：「惹不起還躲起來嗎？」又覺得小朋友總有淘氣、打鬧的時候，尤其是男孩子，但總是被斯負，會對身心健康造成很大影響。



減少亮相



可能考慮到「人紅招人妒」的關係，霍思燕日前宣布與兒子拍完《媽媽是超人》後，會減少讓兒子公開亮相，希望「小朋友有小朋友的世界」外，亦想兒子有更多時間跟父母相聚。消息傳出後，不少粉絲大喊：「以後想嗯哼了怎麼辦。」但亦有粉絲支持，表示：「欣賞霍思燕的教育方式。」

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