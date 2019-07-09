簽約無綫做親生女　蔚雨芯搶閘開工

「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）年初與舊公司約滿，東網收到消息指她將簽約無綫成為「親生女」，首單獲委任的工作就是夥拍林盛斌（Bob）、吳若希和林秀怡等，到珠海橫琴拍攝綜藝節目，Rainky親口承認：「係呀，其實嗰時份約都未生效，我已經去咗拍嘢。」問到與無綫的簽約年期？她笑說：「啱啱好。（賣身畀無綫？）又唔好咁講，大家互相合作，我好開心珍姐（曾勵珍）、樂小姐（樂易玲）幫我好多，會等佢哋安排工作，畀心機去做。」



恨演奸角𢱑機會



過往Rainky與無綫只得藝員、歌手合約，關係一直友好，她先後拍過四齣劇，亦有拍旅遊節目及遊戲節目，坦言獲益良多，希望將來可以攞得更盡，學得更多。問到形象火辣的她會否有性感演出？她說：「我都唔想畀人感覺好Sex Appeal（性感），想試吓演奸角或傻傻哋啲角色挑戰吓自己。公司大把靚女，我又唔算靚，只係好有心想做好啲戲，有啲監製依然覺得我係生面孔，希望將來有更多機會，每個角色都係睇監製覺得啱唔啱。」



唔愁養家唔恨嫁



盛傳她有馬來西亞「超級富二代」男友，本以為一心待嫁？她說：「搵人『代駕』？今年25歲，係一個尷尬歲數，我未諗住跳入另一個人生階段，就算搵到個啱嘅人都唔心急結婚。（仲以為你唔使撈？）梗係唔係啦！雖然屋企唔使我養，父母有佢哋生意，但我係屋企長孫，依家都有幫屋企人打理生意，只係我低調唔想講。」

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