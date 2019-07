於00年代初憑一曲《Complicated》走紅的34歲加拿大女歌手Avril Lavigne,最近推出新歌《I Fell In Love With The Devil》,主題關於「愛上魔鬼」,連宣傳圖片也充滿宗教元素,穿上黑袍拿着十字架,又以紅裙示人在額頭上配戴十字架頭飾。



不過新歌惹來基督徒不滿,有網友表示:「我依家唔追隨你啦,你點可以愛上魔鬼,係上帝創造你,畀你才華,令你成名……你應該多謝上帝唔係魔鬼。」又有人問:「你係咪基督徒?你係咪嘲諷緊耶穌?」



