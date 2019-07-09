李悅陰打撈貝王　《叢林的法則》被懷疑造假

韓國SBS節目《叢林的法則》於上月29日播出的一集中，有份演出的23歲女星李悅陰與攝製隊到泰國南部並潛入海底撈出並進食巨型貝類生物，泰國媒體其後報道指該種巨型「貝王」在當地屬於瀕臨絕種及受保護的生物，如擅自打撈便屬違法，最高可被罰款約5,000港元及判監5年以下。



而非法打撈引起爭議的同時，有專業潛水員就在網上發文，質疑節目有造假之嫌：「李悅陰在自由潛水時將『貝王』拿出水面根本是沒有可能的事，別談自由潛水，就算是水肺潛水都會被『貝王』的口夾住腳，經常出現致命事故，根本不可能輕易地撈出固定在地底的『貝王』，製作團隊肯定是用了刀和其他道具，派有潛水證的工作人員到水中，或者是金炳萬到水裏捕獲的，李悅陰就只是拿着『貝王』拍攝。」



對於被懷疑造假，SBS就回應指：「我們會進行調查，並嚴厲地作出有關措施，為了李悅陰不受到影響，我們會盡最大努力負責。」



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