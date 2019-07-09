東方日報C1：港姐15強出爐Mina變髮搶Fo

昨日15位候選港姐分批進行「變髮」，經改造後， 以王菲及「進擊版糖妹」楊慧敏（Mina）變化最大，搶盡一班熱門佳麗鏡，由長髮變短髮的楊慧敏坦言有男友，對方亦很支持她，難怪信心爆棚，而OL Look的王菲則增添不少女人味。至於之前被指有紋身的蔡嘉欣亦入圍，令人大感意外！



《2019香港小姐競選》經過兩輪面試後，15位入圍佳麗已塵埃落定，不少大熱之選順利入閘，包括「瘦版湯洛雯」蔡嘉欣、「章子怡師妹」姚羽嘉、「嫩版郭可盈」黃嘉雯、「高妹」楊詠彤（Katy）等。昨日約10時許，眾佳麗分兩批於又一城及銅鑼灣的髮型屋接受大會髮型師「變髮」，經過多個小時造型後，一班大熱佳麗似乎「改造」不大，只有王菲及「進擊版糖妹」楊慧敏令人眼前一 亮，搶晒大熱Fo！



無綫早已表明有紋身的參選者一律出局，但蔡嘉欣去年9月於社交網上載泳衣相時，大髀位置卻有紋身，不過今年5月底，該紋身「離奇」消失，今次能入圍的確令人意外，問到究竟有沒有紋身？她故作神秘說：「你哋之後睇泳衣環節咪知囉！（咁神秘？）保持少少神秘感好啲，等大家有啲期待。」



王菲爆發女人味



Mina面試時以一把長髮示人，身為校花的她當時狂擺甫士搶鏡，現時剪了一頭短髮，增添不少活潑感。談到是眾人中變化最大，她說：「冇問題，我都鍾意呢個造型，之前做機艙服務員都試過短頭髮。（有冇自拍畀男友睇？）冇，我係有男朋友，不過費事啦！（擔心被人影？）我都25歲啦！唔擔心，拍拖都好正常啫！男朋友都好支持我，佢有傳短訊支持我。（男友做乜？）做Office，入圍後佢都好興奮，佢覺得我好叻。（點慶祝？）冇咁快，知入圍都係呢兩日嘅事。（入圍唔意外？）都好意外㗎！好開心，呢啲嘢唔一定，要自己爭取。」



至於王菲變了一頭長鬈髮，之前十足平平無奇OL的她，頓時增添不少女人味，她謂：「未試過鬈頭髮，都係幾好嘅嘗試，自己都好滿意。」



姚羽嘉廣東話大躍進



相反，多位熱門佳麗未知是否已很「完美」，故髮型師只是輕輕修剪，「高妹」Katy將頭髮剪短兩吋，再染髮尾，她坦言有與髮型師溝通，自己亦好滿意。說到她是大熱，她指現時會瞓多些、休息多些，為之後作好準備。



姚羽嘉經過一輪「變髮」後，髮型很端莊，她表示很滿意，說到廣東話進步不小，她指在香港說多了，問到入圍後有否多謝提名人吳岱融？她表示有，更指對方是父親的朋友，小時候已認識。



其他佳麗如江雨婷、梁敏巧、姚 懿芠及謝采芝對變髮效果感滿意，當中之前一頭旱髮的梁敏巧說：「都諗唔到自己Carry到呢個鬈度，變化都幾大，我覺得冇之前咁土氣。」



古佩玲遲大到疑後補入選



大會原定通知有14位候選佳麗昨早到髮型屋整髮，不過於又一城 髮型屋，至下午2時許，突然多了一 位佳麗古佩玲（Kelly）姍姍來遲， 估計是「後補佳麗」， 不過她卻 說：「唔係呀！ 公司畀我嘅Call Time係下晝。（全部佳麗都朝早？）我都唔知呀！（係咪有啲合約或工作處理咗先過嚟？）唔係呀！都係聽公司指示，自己都唔清楚，我係學生，自己喺多倫多大學讀緊Year 2，依家放緊暑假，過嚟參選。」



黃嘉雯自爆德國艷遇



候選港姐黃嘉雯（Carmaney）昨日變髮後改變不大，但她坦言滿意效果：「因為我啲頭髮好厚，所以髮型 師幫我剪薄咗，冇染到顏色，因為之前剛染完。（滿意嗎？）滿意！簡單自然。」



曾代表香港到東京參加2018國際小姐的她答傳媒問題時相當「老練」，問到之前被本報拍得與「A貨雷神」 拍拖？她說：「係呀！我畀佢知呢個名先，我哋拍咗一年多。（怕影響選情？）拍拖好正常啫！（佢摸你大髀喎！）角度問題啫！佢好支持我選美。（會否叫身邊啲朋友投你 一票？）佢鍾意啦！（點識？）旅行識嘅，大家有共同朋友，我本身有朋友喺德國住，我探朋友時同佢認識，佢依家喺香港做嘢，但佢係圈外人，大家畀啲空間佢 啦！（佢係咪你結婚對象？）我每次拍拖都係咁諗。（入咗圍多咗信心？）一定全力以赴、做到最好，呢句嘢係由心而發。」



黎耀祥帶隊過江Happy



15位候選港姐為之後一連串的訓練及拍攝作準備，據知今年並沒有海外佳麗，而下星 期， 她們將會到澳門進行拍攝，期間更會由外籍導師負責進行儀態訓練，而幾位「公公」 黎耀祥、曹永廉、蕭正楠及黃浩然更會擔任嘉賓，與眾佳麗一起拍攝，由他們示範何謂最佳甫士及正確儀態標準，有幾 位公公在場，定必搞鬼兼發放笑彈。



黎耀祥受訪時說：「公司好似搵咗間好古典建築嘅豪華酒店，我哋四個就要扮公爵同佢 哋一齊拍攝，我諗都幾好玩。」



本月底眾佳麗會到東京及熊本拍攝，屆時有兩位師姐馮盈盈及麥明詩同行，當然少不得無綫日本通周奕瑋，據知她們會於富貴帳篷體驗生活，更會自給自足去捉魚。



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