丁噹突然偷襲　蕭秉治個反應係…

台灣「全能創作才子」蕭秉治在台灣大學綜合體育館一樓，舉辦個人售票「凡人MORTAL」巡迴演唱會，個唱上高潮不斷，忙於排練音樂劇《搭錯車》的丁噹百忙之中偷偷現身。當他唱到他寫給丁噹的《冷血動物》時，丁噹邊唱邊從舞台後方走上台，台下歌迷尖叫，唱得投入的他還渾然不知，直到丁噹走到身旁，轉眼見到師姐才嚇到倒彈，蕭秉治說：「現在公司都喜歡在演唱會安排嚇人橋段，之前在東京演唱會時，奶姐也在舞台出現！」



丁噹透露她的首場大型售票演唱會，就是在台大體育館舉辦，之後她唱到舞台愈來愈大，因此她帶着祝福送給蕭秉治，希望他接下來能站到更大的舞台。除了帶着祝福，丁噹還爆料，蕭秉治最想和蔡依林合作，笑說：「秉治說想跟Jolin一起合唱，今天算綵排場，假裝我是Jolin！」反倒是蕭秉治太害羞，遲遲不敢太靠近丁噹，最後丁噹直接牽起他的手，兩人合唱《冷血動物》。

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