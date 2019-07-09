男友自嘲軟飯王　鄭爽疑患抑鬱症強捍反擊

內地女星鄭爽早前被傳因主演內地劇《流淌的美好時光》惡評如潮，令收視暴跌，承受沉重壓力的她，日前在網上自爆疑患抑鬱症。近日她又主動在其社交網對各方批評作出還擊，用詞狠辣，跟鏡頭前弱質纖纖的形象兩極化，她強捍地說：「有很多人說收視率，我的人生不只有電視劇，你的人生你隨意。」同時亦對網絡抨擊寫長文回應，指只想成為自己的英雄：「賺完錢就滾去做讓自己踏實的事，失敗成功都是我自己的事。不要在軟件惡言惡語當成喜歡，你教育我，我也教育你，你舒服了嗎。」



鄭爽的「敢言」傳出後，不少網友都不相信是出自鄭爽之口，覺得她說話不負責任，但亦有網友留言指就是喜歡鄭爽，就算她有缺點也會照單全收。



雖然事業上遇到阻滯，但愛情路上卻很暢通，自從她與電玩遊戲節目總監張恒公開戀情後，整個人都變了，變得愈來愈開朗，狀態愈來愈好了，更傳出二人將於今年底拉埋天窗，而這個經常跟在女友身邊的張恒不時向朋友自嘲是「軟飯男」，有個懂得幽默的男人在身邊，朋友和粉絲都讚鄭爽找對了人。



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