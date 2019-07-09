掟煲後缺席開鏡　范冰冰操拳拍荷里活巨製

范冰冰經歷「逃稅風波」後，演藝事業受到重創，近日才逐漸在娛樂圈活躍起來，6月28日她和李晨宣布分手後，竟然一部籌備經年的荷里活大製作《355》宣布開鏡，主要演員金球影后謝茜嘉積絲婷、法國影后瑪莉安歌迪亞、西班牙影后彭妮露告絲、《黑豹》女星雷碧達尼安高和導演Simon Kinberg都有出席，唯獨缺少了范冰冰，不過在團隊影合照時，她們都拿着范冰冰肖像一起拍攝開鏡留言，足見劇組對范冰冰的重視程度。



未知是范冰冰為了避開大陸輿論對她造成負面口碑，還是掟完煲之後心情未回復所致，范冰冰最終沒有出席開鏡儀式，但導演還是堅持由她演出，想必也是為了避嫌，雖然早前《建黨偉業》在電視台重播時范冰冰全部戲分全部被刪走，但肯定的是，她的演藝事業未到末路，這是她復出的第一部電影。



謝茜嘉親自致電請范冰冰加盟



至於官方網站亦發放了幕後製作花絮，片中可以看到女星們接受槍戰訓練和圍讀的情況，其中竟然加插了幾個范冰冰在練拳的鏡頭，動作靈活，身材Keep得好Fit，之後就是她在開車的鏡頭，但明顯是在地球的另一邊拍攝的。



製片人兼主演之一的謝茜嘉積絲婷說：「在和導演合作電影《變種特攻》時，我萌生了有一個想法，想拍一部以女性為主的動作片，隨後，我邀請了范冰冰等幾位女星加盟，如今已成功做起了來，我認為這是一件特別不可思議的事。」





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