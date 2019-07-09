男友上月搬離愛巢　石原聰美傳婚前甩拖

32歲日本女星石原聰美擔演改編漫畫的TBS電視台新劇《Heaven？天國餐館》今晚首播。她於去年5月被揭發與IT公司「SHOWROOM」社長男友前田裕二拍拖後，雖然年底時男方因冇幫石原慶生日而傳分手，但今年初兩人被爆已見家長，石原更盛傳拍畢新劇後於今年12月拉埋天窗。但今日出版的雜誌《女性自身》報道兩人已低調分手，男方已於上月搬離愛巢。



石原聰美於去年8月搬到與男友同一幢豪宅「同居」，但有鄰居爆料，近日已不見前田在寓所附近出現。有與前田相熟的行內人透露，前田已向IT業界好友承認已與石原分手，據知兩人對將來價值觀有分歧，前田為人事業心重，但石原則希望婚後兩人可以有更多時間相處，結果兩人最終未能達成共識，前田亦搬出愛巢。上月初，雜誌目擊前田收工後，返回新居生活。雜誌向「SHOWROOM」要求回應時，對方表示對前田的私人事作回應。



甩拖後的石原亦專心事業，她由今早起便馬拉松式亮相多個直播節目，宣傳今晚首播的新劇。她未有回應分手報道，但稱每日過得很快樂，又表示對未來感到不安並沒有意思，最重要是現在過得快樂與否。。

