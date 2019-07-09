文青女神識演戲！袁澧林原來係搞笑高手？

有「文青女神」之稱的藝人袁澧林（Angela）現身活動，透露親手繪製港式打卡壁畫，問她有沒有藝術天分？她笑言：「可能有演戲天分，我以前好鍾意睇還珠格格，會扮趙薇，同埋會模仿人，朋友都話幾似，真正識我嘅人都知我其實幾搞笑，不過畫畫就爭啲，真係填色。」



領養神奇的街貓



講到最近有份參演的內地劇集熱播，她的古裝扮相大受網民歡迎，問到會否乘勢回內地發展，Angela表示會繼續留在香港，將有一套關於狗狗的電影準備上映，自己很期待，指很多人看完試映後，都會喊。她又透露家中養了兩隻貓：「其實我都鍾意狗，但養狗要花多啲時間陪伴，責任大啲，不過我啲貓唔畀人掂，佢哋係街貓，我朋友上我屋企都冇見過我啲貓，因為佢哋以前受過驚嚇，我係支持領養不棄養。」她又笑說：「我啲朋友都話我啲貓有啲問題，因為驚人驚得好緊要，佢哋只會接受我，接受唔到其他人，連我媽咪都唔接受，最近屋企換窗簾，佢哋都會腳震，佢哋係神奇的街貓。」



末代A-Level考生



此外，講到聽日是DSE放榜的日子，對此她表示：「我自己好相信人生學到啲咩，喺其他階段都會用得番，考得好嘅固然好啦，但考得唔好嘅，都要諗吓有啲咩學，發掘吓自己嘅興趣，到最後一定會有用。」Angela自言是最後一屆A-Level的考生，當年壓力相當大，最終以中等成績入讀大學，她說：「因為我係最後一屆，如果考唔到要重讀，就要諗銜接問題。」



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